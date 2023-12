Pokrovitelj kamniškega kluba predstavil svojo plat primera Mujanović

Kamnik, 19. decembra - Primer slovenskega odbojkarskega reprezentanta Nika Mujanovića in njegovega odhoda iz kamniškega Calcita je v zadnjih tednih precej razburkal slovensko odbojkarsko in športno javnost. Iz kamniškega kluba so danes v sporočilu za javnost predstavili pogled glavnega pokrovitelja kluba Calcit na dogajanje.