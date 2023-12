Predstavniki verskih skupnosti podpisali skupno izjavo proti uvajanju samomora s pomočjo

Ljubljana, 19. decembra - Predstavniki verskih skupnosti so danes v Ljubljani podpisali skupno izjavo, s katero nasprotujejo uvajanju samomora s pomočjo v slovensko zakonodajo. Vsak neozdravljivo bolan posameznik mora biti deležen najboljše in najcelovitejše možne telesne, čustvene, socialne, verske in duhovne paliativne oskrbe, zapisali v skupni izjavi.