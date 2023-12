TV Slovenija in ZPMS v dobrodelnem tednu Eno srce zbrali 152.720 evrov

Ljubljana, 19. decembra - V dobrodelnem tednu na Televiziji Slovenija so med 11. in 17. decembrom zbrali 152.720 evrov, ki jih bodo namenili otrokom in mladostnikom v stiski ter njihovim družinam. Dobrodelni teden Eno srce je Televizija Slovenija organizirala v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).