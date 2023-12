V Šentu za spoštovanje človekovih pravic ljudi s težavami v duševnem zdravju

Ljubljana, 19. decembra - Površne in poenostavljene razlage duševnih težav so nesprejemljive, posledice diskriminatornega govora, ki ga uporabljajo v psihiatriji, psihologiji in pravosodju, pa so velike, opozarjajo v društvu Šent v izjavi ob nedavni 75. obletnici sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic.