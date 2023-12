ŠOU v Ljubljani: Velik del priporočil računskega sodišča smo že upoštevali

Ljubljana, 19. decembra - V Študentski organizaciji Univerze (ŠOU) v Ljubljani so v zvezi z opravljeno revizijo računskega sodišča o poslovanju med leti 2020 in 2022, ki so ga revizorji ocenili kot neučinkovito, pojasnili, da v nadzoru ni bilo ugotovljenih kakšnih nepravilnosti ali nepreglednosti poslovanja. Zagotavljajo, da so velik del priporočil že upoštevali.