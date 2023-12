V Kopru razstava o delovanju slovenskih nevladnih organizacij v tujini in pri soočanju z migracijami

Koper, 19. decembra - V prostorih Univerze na Primorskem so danes odprli razstavo plakatov o humanitarnih in razvojnih dejavnostih slovenskih nevladnih organizacij v tujini z naslovom Zgodbe pozitivnih sprememb. Platforma Sloga je organizirala tudi okroglo mizo na temo migracij, kjer so sodelujoči poudarjali pomen spoznavanja različnosti za odpravo strahu pred neznanim.