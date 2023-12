Kriminalisti preiskali smrt 37-letnega Ljubljančana, osumljenega za njegov umor še iščejo

Ljubljana, 19. decembra - Ljubljanski kriminalisti so v večmesečni preiskavi ugotovili, da je bil 37-letnik z območja Ljubljane, ki so ga pogrešali od marca, avgusta pa so našli njegovo truplo, umorjen s strelnim orožjem. Umora je osumljen 38-letni Ljubljančan, ki ga policija še ni prijela. Motiv naj bi bilo dolžniško razmerje osumljenca do žrtve.