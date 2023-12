Sodišče EU bo v četrtek razsodilo v sporu med Uefo in superligo

pripravil Gorazd Jukovič

Ljubljana/Luxembourg, 19. decembra - V četrtek bo v sodnem sporu, ki so ga proti krovnima nogometnima zvezama Uefa in Fifa sprožili snovalci t. i. superlige, sodbo izdalo Sodišče Evropske unije. Odločitev bo imela po pričakovanjih poznavalcev pomembne posledice za razvoj nogometa na stari celini in tudi na vpliv krovnih zvez pri organizaciji športnih tekmovanj.