Rusija naj bi nad Moskvo in Brjanskom sestrelila več dronov

Moskva, 19. decembra - Ruska zračna obramba je v regiji Brjansk blizu meje z Ukrajino sestrelila več ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, še enega pa je sestrelila v bližini Moskve, so danes sporočile ruske oblasti. Ostanki slednjega so padli izven središča prestolnice in pri tem niso terjali žrtev ali škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.