Ljubljana, 19. decembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi se je dopoldne obarval rdeče in do 11.30 izgubil 0,11 odstotka. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah NLB, ki so doslej izgubile nekaj manj kot odstotek. Ob skromnem prometu se cenijo še delnice Telekoma Slovenije in Petrola.