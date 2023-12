Nadzor nad komunalnimi čistilnimi napravami in upravljanjem odpadnih vod pokazal številne nepravilnosti

Ljubljana, 19. decembra - Inšpektorat RS za okolje in energijo je letos izvedel številne nadzore upravljalcev komunalnih čistilnih naprav in naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode. Seznam tistih, pri katerih so zaznali nepravilnosti, jim je posredoval Arso, ki preverja monitoringe odpadnih vod. Inšpektorji so izdali precej odločb in začeli nekaj postopkov za izvršbe.