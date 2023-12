V Škofji Loki hitijo s prilagoditvijo in izvedbo projekta protipoplavne zaščite

Škofja Loka, 19. decembra - Predstavniki projektantskega podjetja EHO Projekt so v ponedeljek prebivalcem Škofje Loke predstavili spremenjen projekt protipoplavne zaščite, ki so ga prilagodili ugotovitvam iz avgustovske ujme. V teku so že pogovori z lastniki zemljišč in objektov, ki jih mora država odkupiti za izvedbo ukrepov, saj se z izvedbo projekta mudi.