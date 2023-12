Na ministrstvu izpostavili pomen geodetov za digitalizacijo na področju prostora

Ljubljana, 19. decembra - Geodeti imajo bistveno vlogo v procesu digitalne preobrazbe na področju prostora in okolja oziroma celotne slovenske in evropske družbe, je na ponedeljkovi slavnostni akademiji ob 70-letnici delovanja Geodetskega inštituta Slovenije povedala državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc.