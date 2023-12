Aretirali predsednika sodišča BiH in bivšega vodjo obveščevalne agencije OSA

Sarajevo, 19. decembra - Zaradi suma zlorabe položaja so v ponedeljek v Sarajevu aretirali predsednika sodišča BiH Ranka Debevca in bivšega direktorja obveščevalno-varnostne agencije OSA Osmana Mehmedagića. Državna policijska agencija Sipa ju zaslišuje tudi danes, nato ju bodo predali tožilstvu. Po poročanju medijev so ju prijeli zaradi prisluškovanja politikom.