Leto 2024: Pariški organizatorji osem mesecev pred OI v nemirnih vodah

Pariz, 25. decembra - Manj kot osem mesecev do poletnih olimpijskih iger v Parizu organizatorji in francoska vlada vstopajo v obdobje, polno razpok v pripravah na največji športni dogodek. Glavna področja, ki vzbujajo skrb, so okoljska vprašanja, varnost uvodne slovesnosti ob Seni, učinkovitost javnega prevoza in seveda senca ruske invazije na Ukrajino.