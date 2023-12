Voznik tovornega vozila za volanom pod vplivom alkohola

Novo mesto, 19. decembra - Policisti so v ponedeljek okoli 13. ure med Trebnjim in Novim mestom opazili voznika tovornega vozila, ki je ogrožal ostale udeležence v prometu. Poskusili so ga ustaviti, vendar je vožnjo nadaljeval. Ko je ustavil, so ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,85 miligramov alkohola, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.