Računsko sodišče poslovanje ŠOU v Ljubljani ocenilo kot neučinkovito

Ljubljana, 19. decembra - Računsko sodišče je po reviziji poslovanja Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani pri zastopanju interesov in pravic študentov med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2022 ocenilo, da je bila študentska organizacija pri tem neučinkovita. Ob tem so ji izdali priporočila za izboljšanje poslovanja in zahtevali odzivno poročilo.