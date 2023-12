Policisti ob povečanju vlomov stanovalce opozarjajo na izvajanje samozaščitnih ukrepov

Novo mesto, 23. decembra - Policisti v jesenskem in zimskem času obravnavajo več vlomov v poznih popoldanskih in večernih urah in praviloma takrat, ko stanovalcev ni doma. Storilci iz hiš kradejo predvsem denar in nakit. Policisti stanovalce opozarjajo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov, kot je zaklepanje vrat in zapiranje oken, tudi ob krajši odsotnosti.