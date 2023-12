Vreme: Pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo lahko dolgotrajna megla

Ljubljana, 19. decembra - Danes bo jasno, po nekaterih nižinah bo vztrajala megla, kjer bo možna poledica. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo od 2 do 5, v krajih s sončnim vremenom pa od 8 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo še pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Proti jutru se bo v zahodnih krajih že nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, sprva ponekod po nižinah še megleno. Predvsem v višjih legah se bo ohladilo. Zvečer se bo od severozahoda jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, ki se bo zvečer krepil. V petek bo oblačno, predvsem na severu bodo prehodno možne padavine. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je ustaljeno območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta valovi precej severno od Alp. S šibkimi severnimi vetrovi doteka k v višinah nam suh in precej topel zrak, pri tleh pa je plitva plast hladnejšega in bolj vlažnega zraka.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo jasno, po nekaterih nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. V sredo se bo od zahoda pooblačilo, jutro bo ponekod po nižinah megleno.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden, v krajih s sončnim vremenom tudi spodbuden. V kotlinah s hladnim zrakom bo lahko povečano onesnaženje. V sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.