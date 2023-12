V Srbiji potrdili zmago SNS na volitvah v parlament in v Beogradu

Beograd, 19. decembra - V Srbiji so po skoraj vseh preštetih glasovih v ponedeljek zvečer volilne oblasti potrdile zmago Srbske napredne stranke (SNS) na predčasnih parlamentarnih volitvah in lokalnih volitvah v Beogradu. Opozicija zaradi številnih nepravilnosti zahteva razveljavitev volitev v prestolnici, zaradi česar so v ponedeljek potekali tudi množični protesti.