Grški državljan pod vplivom drog čez mejo prevažal več migrantov

Obrežje, 19. decembra - Policisti so v ponedeljek okoli 17. ure na mejnem prehodu Obrežje na vstopu v Slovenijo opazili voznika, ki na kontrolni točki ni ustavil. Policisti so voznika ujeli in ugotovili, da je državljan Grčije vozil pod vplivom prepovedanih drog in prevažal sedem državljanov Iraka, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.