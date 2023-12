V eksploziji plinske jeklenke v Šmarjeških Toplicah poškodovani dve osebi

Šmarješke Toplice, 19. decembra - V ponedeljek okoli 18. ure je zaradi eksplozije plinske jeklenke zagorelo v stanovanjski hiši v Šmarjeških Toplicah. Požar so gasilci omejili in pogasili, dve osebi, stari 45 in 76 let, so zaradi lažjih poškodb odpeljali v bolnišnico. V požaru je nastalo okoli 50.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.