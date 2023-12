Visok poraz Dončićevega Dallasa v Denverju

Denver, 19. decembra - Oslabljeni košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA tokrat gostovali pri Denver Nuggets. Branilci naslova so slavili visoko zmago s 130:104, čeprav je bil Dončić najboljši košarkar večera z 38 točkami, 11 skoki in osmimi podajami.