Tadej Pogačar: Ponosen sem, da jih lahko kdaj premagam

Benidorm, 20. decembra - Kolesarski as Tadej Pogačar je slovenski športnik leta 2023. Na vrhu je nasledil atleta Kristjana Čeha in drugič po letu 2021 osvojil nagrado, ki jo zelo ceni. V Španiji je na pripravljalnem taboru svoje ekipe UAE Team Emirates spregovoril o njej in širokem naboru vrhunskih športnikov na sončni strani Alp, ki jih je premagal za ta naziv.