Prvaka opozicijskih strank v pogovoru za TVS enotna le v kritikah vlade

Ljubljana, 19. decembra - Prvaka SDS in NSi Janez Janša in Matej Tonin sta bila v ponedeljkovem pogovoru za TVS enotna v kritikah vlade Roberta Goloba, očitata ji neuspešno spopadanje z razmerami v zdravstvu in nerazumno obdavčevanje. Manj složnosti je pri medstrankarskih odnosih. Oba pa apelirata na Anžeta Logarja, naj se čim prej odloči o morebitni ustanovitvi stranke.