Pregled - šport, 18. 12. (ponedeljek)

Ljubljana, 18. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 18. decembra.

ALTA BADIA - Švicar Marco Odermatt ohranja prevlado na veleslalomih. Zmagal je na obeh za točke svetovnega pokala alpskih smučarjev v Alta Badii. Po nedeljskem je v 24 urah dobil tudi današnji veleslalom na zahtevni progi Gran Risa. Žan Kranjec se je še drugič v sezoni zavihtel na stopničke, petič v Alta Badii. To so karierne 13. stopničke za Slovenca.

DALLAS - Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil desetič proglašen za najboljšega igralca zahodne konference košarkarske lige NBA. Noben drug igralec v zadnjih petih sezonah na zahodu ni osvojil toliko tovrstnih priznanj.

DŽEDA - Nogometaši Fluminenseja so prvi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Džedi. Brazilci so v polfinalu premagali egiptovski Al Ahly z 2:0 (0:0). Brazilci se bodo v finalu, ki bo petek, merili z boljšim iz torkovega polfinala med Manchester Cityjem in Urawo Red Diamonds.

NYON - Evropska nogometna zveza Uefa je na svojem sedežu v Nyonu izžrebala pare osmine finala lige prvakov. Madridski Atletico Jana Oblaka se bo za preboj v četrtfinale meril s finalistom prejšnje sezone, milanskim Interjem, Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška pa z rekorderjem po evropskih naslovih, madridskim Realom. Preostali pari so Porto - Arsenal, Napoli - Barcelona, Paris Saint-Germain - Real Sociedad, PSV Eindhoven - Borussia Dortmund in Lazio - Bayern, medtem ko se bo glavno presenečenje skupinskega dela, danski Koebenhavn, meril z branilcem naslova Manchester Cityjem.