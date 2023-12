New York, 18. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so do konca ponedeljka večinoma zabeležile rast, k boljšemu razpoloženju pa je pripomogel tudi glas o združitvah in prevzemih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.