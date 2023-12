Dnevnik o slovenski diplomaciji in varnostnem svetu ZN (19. 12.)

Ljubljana, 18. decembra - Aleš Gaube v komentarju Puščanje pečata z besedami in zamislimi piše o slovenski diplomaciji, nad katero v iztekajočem se letu ni bilo pripomb, le pohvale. Avtor meni, da morajo za odločne besede in usmeritve diplomatov, v prvi vrsti poskrbeti njeni vodilni, diplomacija je tista, ki nato sledi začrtanim pogledom in ciljem zunanje politike.