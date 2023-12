Primorske novice o slovenski diplomaciji (19. 12.)

Koper, 18. decembra - Sašo Dravinec v komentarju Kako kapitalizirati diplomatski ugled piše o slovenski diplomaciji, ki mora biti po mnenju avtorja v prvi vrsti gospodarska in kulturna, sicer vse skupaj nima pravega smisla. Avtor se ob tem sprašuje, kako torej bosta v prihodnjih letih kapitalizirana ugled in naklonjenost Sloveniji in kaj bomo od tega imeli državljani.