Hamas objavil nov video posnetek talcev v Gazi

Gaza, 18. decembra - Oboroženo krilo Hamasa je danes objavilo video posnetek treh izraelskih talcev, ki prosijo za njihovo izpustitev. Po poročanju izraelskih medijev so bili trije moški, stari med 79 in 84 let, ugrabljeni iz kibuca na mejnem območju z Gazo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.