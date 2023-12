EU z 12. svežnjem sankcij proti Moskvi prepoveduje uvoz ruskih diamantov

Bruselj, 18. decembra - Države članice EU so danes potrdile 12. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Nov paket vključuje tudi prepoved uvoza ruskih diamantov in utekočinjenega propana. Na seznam sankcioniranih pa je EU dodala ruskega poslovneža Andreja Hohluna, ki ima začasno bivališče v Sloveniji, in sicer v občini Izola.