Na evropskih borzah previdno vzdušje; evro dražji, cene nafte navzgor

Frankfurt, 18. decembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so današnje trgovanje sklenili večinoma v rdečem. Vlagatelji so med drugim v pričakovanju odločitve japonske centralne banke, ki bo sporočila usmeritev o prihodnji denarni politiki. Evro se je podražil, zvišale so se tudi cene nafte.