Arčon z diplomati o izzivih slovenskih skupnosti po svetu

Brdo pri Kranju, 18. decembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je na Brdu pri Kranju v okviru posveta slovenske diplomacije sestal z veleposlaniki in generalnimi konzuli, ki delujejo v državah, kjer je številčnejša slovenska skupnost. Beseda je tekla o položaju in izzivih slovenskih skupnostih zunaj meja Slovenije.

Arčon je poudaril, da so veleposlaništva in generalni konzulati pomemben steber, ki povezuje slovenske skupnosti s Slovenijo, in izpostavil pomen tesnega stika diplomatskih predstavništev s slovenskimi skupnostmi, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Pozdravil je tudi povezovalne aktivnosti na gospodarskem in kmetijskem področju. "Eden izmed prednostnih ciljev so tudi mladi in povratništvo. V ta namen je vlada pretekli teden ustanovila delovno skupino za pripravo ukrepov na področju vračanja slovenskih izseljencev in njihovih potomcev v Slovenijo," so Arčonove besede povzeli pri uradu.

Minister je danes napovedal, da bo urad vzpodbudil še povezovanje organizacij iz različnih držav na kulturnem področju.

Veleposlaniki in generalni konzuli so se ministru zahvalili za finančno kot tudi siceršnjo podporo skupnostim, brez katere marsikatera organizacija, ki skrbi za ohranjanje slovenstva, jezika in tradicij v zamejstvu in na tujem, ne bi več obstajala.