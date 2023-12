Pregled - svet, 18. 12. (ponedeljek)

BEOGRAD - Na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji je po delnih neuradnih izidih močno zmagala vladajoča Srbska napredna stranka (SNS), ki je prejela približno 47 odstotkov glasov in bo imela v parlamentu absolutno večino. Glede na rezultate vzporednih volitev se SNS obeta tudi zmaga na volitvah v Beogradu. Analitiki ocenjujejo, da bo tam težko vladala zaradi močne opozicije. Volitve so potekale ne samo v znamenju nepravilnosti, ampak po poročanju opazovalcev tudi v znamenju hudih kršitev in zlorab.

NEW YORK/GAZA - Izrael v vojni proti skrajnemu gibanju Hamas na območju Gaze uporablja stradanje kot orožje, kar je vojni zločin, je opozorila nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch - HRW. Izpostavila je, da izraelska vojska z blokado že več kot dva meseca namerno onemogoča dostavo hrane, vode in goriva civilistom, ki so ujeti v tej palestinski enklavi. Izraelska vlada je v odzivu HRW obtožila, da je antisemitska in protiizraelska organizacija. V Gazi je bilo od začetka vojne med Izraelom in Hamasom ubitih več kot 19.000 ljudi.

TEL AVIV - Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je na srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem pozval k dostavi humanitarne pomoči civilnemu prebivalstvu na območju Gaze. Obenem je poudaril, da bodo ZDA še naprej Izraelu dobavljale orožje. Iran je posvaril, naj preneha s podporo jemenskim upornikom Hutijem, ki napadajo ladje v Rdečem morju.

OSLO/HODEIDA - Norveško ladjo v Rdečem morju je zadel neidentificiran izstrelek, je sporočil lastnik ladje, norveško podjetje Inventor Chemical Tankers. Posadki in ladji pomaga ameriška mornarica, ki ju bo pripeljala na varno, je dodalo podjetje. Uporniški Hutiji so medtem sporočili, da so v Rdečem morju napadli dve z Izraelom povezani ladji, med drugim tudi ladjo v lasti norveškega podjetja. Zaradi napetih razmer so nekateri ladjarji sporočili, da do nadaljnjega ne bodo več pluli čez Rdeče morje.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je gostil turškega predsednika, s katerim sta podpisala dogovor o strateškem partnerstvu. Voditelja, ki se ju v mednarodni politiki skupaj najpogosteje omenja v luči njunega nasprotovanja pridružitvi Švedske Natu, se te teme na novinarski konferenci nista dotaknila. Erdogan, ki se je srečal tudi z madžarsko kolegico Katalin Novak, se je z gostitelji pogovarjal tudi o migracijah.

BRUSELJ - Države članice EU so potrdile 12. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Nov paket uvaja prepoved neposrednega ali posrednega uvoza, kupovanja in transferja diamantov iz Rusije. Od začetka leta 2024 bo prepoved, ki je usklajena na ravni skupine G7, veljala za naravne in sintetične diamante ter nakit. Na seznam dobrin, katerih uvoz je prepovedan, med drugim unija dodaja surovo železo, zrcalovino, bakrene in aluminijaste žice.

KAIRO - Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je znova zmagal na predsedniških volitvah - svoj glas mu je namenilo 89,6 odstotka Egipčanov, ki so se udeležili volitev, je sporočila volilna komisija. Al Sisi bo tako prejel nov, tokrat šestletni predsedniški mandat.

VARŠAVA - Poljski avtoprevozniki po odločitvi sodišča v njihovo prid nadaljujejo z blokado tovornjakov na največjem tovornem mejnem prehodu z Ukrajino. Z uporom poljskih avtoprevoznikov, ki na mejah že več kot en mesec opozarjajo na nelojalno ukrajinsko konkurenco, se tako zaenkrat neuspešno spopada tudi nova vlada v Varšavi.

VATIKAN - Vatikan je odobril blagoslov istospolnih parov, a obenem vztraja, da se ga ne sme uvesti kot katoliški obred niti ne v kontekstu, povezanem s porokami. Sveti sedež prav tako opozarja, da z blagoslovom ne odobrava tovrstnih razmerij in ne spreminja cerkvenega nauka o zakonski zvezi.

BRUSELJ - Članice EU so zavrgle najmanj 215 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19, ki so jih kupile na vrhuncu pandemije, kar je davkoplačevalce stalo štiri milijarde evrov, razkriva analiza bruseljskega spletnega biltena Politico. Od odobritve prvih cepiv proti covidu-19 konec leta 2020 so v EU prevzeli 1,5 milijarde odmerkov, kar je več kot tri na vsakega prebivalca Evrope.

BRUSELJ - Evropska komisija je odprla pravni postopek proti družbenemu omrežju X, ki je v lasti milijarderja Elona Muska. Njegovo podjetje X sumijo širjenja dezinformacij in nezakonitih vsebin, kršitev predpisov v povezavi s preglednostjo in zavajanja uporabnikov.

KIJEV - V enem od prostorov v štabu ukrajinske vojske, ki naj bi jih v prihodnosti uporabljal vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni, je ukrajinska varnostna služba v nedeljo našla prisluškovalno napravo, ki pa ni delovala. Tako ukrajinski kot tuji mediji so sicer v zadnjem času poročali o naraščajočih napetostih v odnosih med Zalužnim in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

SANTIAGO DE CHILE - Volivci v Čilu so v nedeljo na referendumu s 56 odstotki proti 44 zavrnili možnost, da bi veljavno ustavo, sprejeto v času vojaške diktature Augusta Pinocheta, nadomestila nova, ki so jo podprle zlasti desne in konservativne skupine. To je bil že drugi neuspešen poskus spremembe čilenske ustave v nekaj več kot letu dni.

BRUSELJ - Potekala so pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom EU o evropskem paktu o migracijah in azilu so v odločilni fazi. Eno ključnih odprtih vprašanj je med drugim, čemu bo namenjenih 20.000 evrov, ki bi jih manj obremenjene članice plačale na prosilca za azil, če jih ne bi želele sprejeti iz držav, ki so bolj izpostavljene migracijskim pritiskom.

WILMINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo zvečer s prvo damo Jill Biden pred poslopjem sedeža svoje predsedniške kampanje v Wilmingtonu v državi Delaware odgovarjal na vprašanja novinarjev, ko je glasno počilo zaradi trka avtomobila v eno od vozil predsednikove kolone. Glede na ugotovitve tajne službe je šlo za nesrečo.

MOSKVA - Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, za katerim se je pred dvema tednoma izgubila vsak sled, se znova ni pojavil na napovedani sodni obravnavi. Sodnik v Vladimirski regiji je zato do razjasnitve tega, kje se nahaja, prekinil postopek, je sporočila ekipa Navalnega, ki med drugim prestaja 19-letno kazen zaradi spodbujanja ekstremizma.

PJONGJANG/SEUL/PEKING - Severna Koreja je v nedeljo izstrelila balistično raketo kratkega dosega, davi pa še raketo dolgega dosega. Obe raketi sta padli v Japonsko morje. Pjongjang je pred tem ostro kritiziral tesnejše jedrsko sodelovanje med ZDA in Južno Korejo. Japonska, Južna Koreja in ZDA so izstrelitvi ostro obsodile. Kitajska pa je ocenila, da so razmere na Korejskem polotoku zapletene.