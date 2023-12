Ministrstvi in kmetje nadaljujejo pogovore o stavkovnih zahtevah

Ljubljana, 18. decembra - Predstavniki ministrstev za kmetijstvo in za naravne vire ter kmetijskih organizacij so danes nadaljevali pogovore o stavkovnih zahtevah kmetov. Po navedbah kmetijskega ministrstva so se dogovorili, da bodo predstavniki kmetijskih organizacij do četrtka pripravili pripombe in predloge na osnutek medsebojnega dogovora.