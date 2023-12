Quique peta trenerska zamenjava Seville v zadnjih 14 mesecih

Sevilla, 18. decembra - Nogometaši Seville so dobili novega trenerja. Po odhodu Diega Alonsa, ki se v dobrih dveh mesecih ni proslavil, saj ni dobil niti ene od dvanajstih tekem za krmilom, je to postal 58-letni Quique Sanchez Flores. To je peta zamenjava na trenerskem mestu v Sevilli v zadnjih 14 mesecih.