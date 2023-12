Večina mestnih občin zaradi škodljivih vplivov na okolje letos v novo leto brez ognjemeta

Ljubljana, 23. decembra - V večini mest so se že pred leti odločili, da ognjemetov ob vstopu v novo leto ne bodo več prirejali, predvsem zaradi skrbi za zdravje ljudi, živali in okolja. Izjemi sta Mestna občina Murska sobota, kjer načrtujejo ognjemet, ki bo stal 2500 evrov in Ljubljana, ki bo letos zanj letos namenila 6500 evrov.