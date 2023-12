Ljubljana, 18. decembra - NLB je odpravila tehnične težave, zaradi katerih je danes prišlo do motenj pri dostopu do digitalne banke NLB Klik, so povedali v banki. V času, ko so trajale motnje dostopa do digitalne banke, so strankam v poslovalnicah in prek mreže bankomatov omogočili brezplačne osnovne storitve.