Občanska znanost mora spoštovati standarde znanstvenega raziskovanja in biti financirana

Ljubljana, 18. decembra - Sodelujoči na posvetu o položaju občanske znanosti in umestitev v okvir financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti so se strinjali, da mora občanska znanost spoštovati standarde in odličnost znanstvenega raziskovanja. Med cilji so našteli vzpostavitev ključne infrastrukture in opozorili, da ne sme biti tovrstno delo zgolj prostovoljno.