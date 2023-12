Skoraj štiri milijone evrov evropskih sredstev za vseživljenjsko učenje

Ljubljana, 18. decembra - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje. Projekt je vreden nekaj manj kot šest milijonov evrov, Evropski socialni sklad plus pa bo prispeval skoraj štiri milijone evrov, so sporočili iz ministrstva.