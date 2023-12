Svetina varuhove kotičke odprl tudi v Beli krajini

Metlika/Semič/Črnomelj, 18. decembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v upravah treh belokranjskih občin, v Metliki, Semiču in Črnomlju, danes odprl varuhove kotičke. Z vodstvi omenjenih belokranjskih občin se je tudi na kratko pogovoril o izzivih v občinah, so na občinah v Metliki, Semiču in Črnomlju potrdili za STA.