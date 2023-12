Veliko zanimanje Slovencev za tekme nogometne vrste na EP

Ljubljana, 18. decembra - Slovenska nogometna reprezentanca bo poleti 2024 igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Njeni navijači so lahko do 12. decembra v sklopu druge faze Uefine prodaje vstopnic oddali zahtevke za nakup vstopnic za slovenske tekme. Kot je poročal Sportklub, je bilo teh zahtevkov za slovenske tekme z Dansko, Srbijo in Anglijo kar 344.000.