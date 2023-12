Policisti pri prevozu migrantov ujeli več tujcev

Ljubljana, 18. decembra - Policisti so konec tedna pri prevozu migrantov ujeli več tujcev. Policisti policijskih uprav (PU) Koper, Kranj, Novo mesto, Maribor in Ljubljana, so od petka do nedelje obravnavali dva državljana Romunije in Sirije ter po enega državljana Poljske, Kazahstana, Nemčije, Moldavije in Ukrajine, so danes sporočili policisti.