Na pobudo Slovenije sodelovanje Podonavja, Črnega morja in Sredozemlja

Ljubljana, 18. decembra - Slovenija je med prevzemom predsedovanja barcelonski konvenciji uresničila pobudo povezovanja velikega ekosistema Podonavja, Črnega morja in Sredozemlja. Gre za prvi medregionalni program, ki povezuje najbolj mednarodno povodje na svetu s ciljem zmanjšanja pritiskov ter vplivov na obalne in morske ekosisteme po načelu od izvira do morja.