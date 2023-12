HRW obtožuje Izrael uporabe stradanja kot orožja v Gazi

New York/Tel Aviv, 18. decembra - Izrael v vojni proti skrajnemu gibanju Hamas na območju Gaze uporablja stradanje kot orožje, kar je vojni zločin, je danes opozorila organizacija Human Rights Watch (HRW). Izpostavila je, da izraelska vojska z blokado že več kot dva meseca namerno onemogoča dostavo hrane, vode in goriva civilistom, ki so ujeti v tej palestinski enklavi.