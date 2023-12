V murskosoboški bolnišnici primer smrti zaradi meningokokne sepse

Maribor/Murska Sobota, 18. decembra - V Splošni bolnišnici Murska Sobota je v soboto umrl bolnik srednjih let, pri katerem so potrdili meningokokno sepso, je povedal predstojnik mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Zoran Simonović. Epidemiološka služba je zato takoj identificirala in zaščitila 68 oseb, ki so bile v tesnem stiku z obolelim.