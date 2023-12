Inšpektorji pod drobnogled vzeli evidentiranje nepremičnin

Ljubljana, 18. decembra - Inšpektorji investitorje gradnje stavb oziroma lastnike parcel, na katerih stavbe stojijo, ali imetnike stavbne pravice opominjajo, da so dolžni vpisati nepremičnine v kataster nepremičnin. Samo letos je geodetska inšpekcija uvedla 80 prekrškovnih postopkov, so sporočili iz Inšpektorata RS za naravne vire in prostor.