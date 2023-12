Po enajstih mesecih več kot 55.000 nedovoljenih prehodov meje

Ljubljana, 18. decembra - Policija je do konca novembra letos obravnavala 55.230 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je lani v enakem obdobju teh bilo skoraj pol manj oziroma 30.141. Največ je še naprej državljanov Afganistana, ki predstavljajo skoraj tretjino vseh, ki so nezakonito prestopili mejo, tem sledijo državljani Maroka in Pakistana.