Izraelske sile na Zahodnem bregu ubile štiri Palestince

Nablus, 18. decembra - Izraelske oborožene sile so danes v begunskem taborišču na okupiranem Zahodnem bregu ustrelile štiri Palestince, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Na Zahodnem bregu, ki ga Izrael zaseda od leta 1967, so izraelski vojaki in nasilni naseljenci od 7. oktobra skupno ubili več kot 300 Palestincev.