Ljubljana, 18. decembra - Zaradi tehničnih težav prihaja do motenj pri dostopu do digitalne banke NLB Klik. Napako že odpravljajo, so sporočili iz NLB. "S storitvami smo jim na voljo v poslovalnicah in prek široke mreže bankomatov, kjer lahko osnovne bančne storitve, denimo plačevanje položnic, opravljajo brezplačno," so zapisali in se strankam opravičili za nevšečnosti.